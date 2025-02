Sinner, che spettacolo il carro del Carnevale di Fano: “Wada come Wada”

Jannik Sinner è ovunque. Dalla scultura di ghiaccio in Val Pusteria alla statuina del presepe, ma non solo. Il numero uno è stato celebrato anche durante il Carnevale di Fano. Nel corso della tradizionale sfilata, è apparso un carro raffigurante una ricostruzione gigante del campione degli Australian Open, con in mano una racchetta e nell'altra una carota: davanti a sé una coppa riempita di palline da tennis. In basso, la scritta "Gli Slam son desideri. Wada come Wada", con riferimento all'accordo stretto con l'agenzia mondiale antidoping che ha portato a una squalifica di tre mesi. In sottofondo, una canzone appositamente modificata per lui.