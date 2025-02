Come si allena Sinner durante la sospensione? Il suo preparatore rivela tutto

Jannik Sinner sta continuando a scontare la squalifica di tre mesi dopo l'accordo raggiunto con la Wada per il caso doping. La sospensione del numero uno al mondo è iniziata il 9 febbraio e terminerà il 4 maggio, a pochi giorni dall'inizio degli Internazionali BNL d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio. Un periodo di stop durante il quale l'azzurro non potrà allenarsi in strutture ufficiali fino al 14 aprile, ma potrà comunque prepararsi al ritorno in campo insieme al suo team. Ospite di Sky Tennis Club, il preparatore atletico Sinner, Marco Panichi, ha parlato proprio del lavoro che verrà svolto durante i mesi in cui l'azzurro dovrà rimanere fermo ai box.