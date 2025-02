La maledizione di Montezuma colpisce anche Zverev? Flop ad Acapulco, una buona notizia per Sinner

A meno di una settimana dall'eliminazione nei quarti di finale di Rio de Janeiro per mano di Francisco Comesana, arriva un'altra cocente sconfitta per Alexander Zverev. Il tennista tedesco, testa di serie numero uno del tabellone, si è infatti arreso al secondo turno dell'Atp 500 di Acapulco a Learner Tien con il punteggio di 6-3 6-4. Un'altra vittoria di prestigio, contro un Top 5, per il diciannovenne statunitense numero 83 del mondo, che già agli Australian Open aveva avuto il merito di eliminare Daniil Medvedev. Dopo questa sconfitta si fa sempre più dura la rincorsa di Zverev al numero uno di Jannik Sinner, squalificato fino al 4 maggio dopo l'accordo con la Wada per il caso doping.