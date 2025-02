Berrettini-Tsitsipas, Atp 500 Dubai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini prosegue la sua corsa nell' Atp 500 di Dubai . Il tennista romano, dopo il successo al debutto su Gael Monfils , si è imposto in due set sull'australiano Christopher O'Connell per conquistare l'accesso ai quarti di finale del torneo, dove affronterà la testa di serie numero 4 del tabellone Stefanos Tsitsipas . L'azzurro, fresco di ritorno nella Top 30 del ranking Atp, va a caccia della prima semifinale della sua stagione.

Berrettini-Tsitsipas, quando si gioca il match

La sfida tra Berrettini e Tsitsipas, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai, si disputerà giovedì 27 febbraio sul Campo Centrale di Dubai non prima delle 17:30 italiane.

Berrettini-Tsitsipas, i precedenti

Ben quattro i precedenti tra Berrettini e Tsitsipas, con quest'ultimo avanti 3-1 nel conto delle vittorie. Se i primi quattro precedenti hanno sorriso unicamente al greco, l'ultimo ha invece visto trionfare il romano, che ha avuto la meglio nelle semifinali di Gstaad 2024 con il punteggio di 7-6(6) 7-5.

Berrettini-Tsitsipas, dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.

Atp 500 Dubai, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.118

SECONDO TURNO – € 45.228

QUARTI DI FINALE – € 84.725

SEMIFINALE – € 165.839

FINALISTA – € 311.180

VINCITORE – € 578.393