La squalifica costa a Sinner una grande soddisfazione: “Non è idoneo”

Da ormai tre settimane Jannik Sinner ha iniziato a scontare la squalifica di tre mesi dopo l'accorso con la Wada per la risoluzione del caso doping, che terrà il numero uno al mondo lontano dai campi fino al 4 maggio. Il campione azzurro non potrà allenarsi in strutture ufficiali affiliate alle federazioni fino al 14 aprile, ma potrà comunque prepararsi con il suo team in vista dei primi impegni dopo il rientro. Intanto, è arrivata per Sinner una brutta notizia: la sospensione gli costa infatti la candidatura al premio di "Sportivo dell'anno" per i Laureus Awards. In seguito alla vicenda Clostebol, è questa la decisione della Laureus World Sports Academy, che annualmente assegna “gli Oscar dello Sport” ad atleti di varie discipline sportive che si sono distinti durante l’anno precedente.