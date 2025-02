BMW e FITP insieme per il “Road to Internazionali BNL d’Italia 2025” di Roma

BMW e Federazione Italiana Tennis e Padel insieme per il “Road to Internazionali BNL d’Italia 2025” di Roma. Dal 27 febbraio al 1 marzo prossimi sono esposti nel BMW Roma Urban store di via Barberini 94 i trofei in palio del torneo maschile e femminile