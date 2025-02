Sinner, l'ex rivale in Davis stupito: "Accordo con la Wada? Aspetto ancora una risposta"

Felicità per Sinner ma anche tanti dubbi e alcune perplessità, il croato Marin Cilic da Dubai, dove si sta svolgendo l'Atp 500 che ha perso anche gli ultimi due italiani del torneo, Berrettini e Nardi, ha espresso il suo punto di vista sul caso che ha riguardato Jannik e l'accordo con la Wada, che è costato al numero uno del mondo tre mesi di squalifica e che, inoltre, lo ha privato di un'altra grande soddisfazione. "Non sapevo che fosse possibile per noi giocatori trovare un accordo con l'Agenzia Mondiale Antidoping, soprattutto in questa fase del processo", ha dichiarato Cilic in conferenza stampa a Dubai, stupito da come sia stata gestita la querelle.