Piatti asfalta i nemici di Sinner: "Parlassero pure, Jannik adesso..."

Non si placano le critiche nei confronti di Jannik Sinner dopo la squalifica inflitta al numero uno al mondo per la vicenda Clostebol . Il campione azzurro resterà lontano dai campi fino al 4 maggio e potrà tornare ad allenarsi in strutture ufficiali solamente a partire dal 14 aprile. Nel frattempo, ha fatto discutere il ritiro della candidatura della Laureus Academy, l'associazione che ogni anno assegna gli Oscar del mondo dello sport, per la nomination di Sinner come "Sportivo dell'anno". A commentare la notizia ci ha pensato anche Nick Kyrgios, dichiarando: "Beh, credo che sportività significhi rispettare le regole". L'ennesima frecciata dell'australiano che ha mandato su tutte le furie i sostenitori di Jannik.

Piatti difende Sinner: "Parlassero pure"

Tra questi sostenitori c'è anche Riccardo Piatti, storico allenatore dal quale il numero uno al mondo si è seprato nel febbraio 2022. "Adesso può prepararsi per vincere gli altri tre Slam - ha detto -. Conosco molti giocatori e non sono mai tutti uniti. È impossibile. Non sono sorpreso che non ci sia stato un supporto unanime verso Sinner: se fosse successo a loro sarebbe stato un disastro, ma siccome è successo a qualcun altro non è un disastro. La loro mentalità funziona così, il tennis è uno sport individuale. È da molto tempo che non sento Jannik, ma penso che sappia ciò che deve fare per restare concentrato ed evitare di pensare a ciò che pensano gli altri. Adesso può prepararsi per vincere gli altri tre Slam".