"Il tennis è uno sport da psicopatici!", la pazzesca accusa di Bencic scatena un polverone

Belinda Bencic è tornata pochi mesi fa in campo dopo che, lo scorso aprile, aveva dato alla luce la sua prima figlia. La tennista elvetica, dopo aver affrontato alcuni tornei minori, è scesa in campo agli Australian Open e, successivamente, ha portato a casa il titolo al Wta di Abu Dhabi, superando in finale la statunitense Ashlyn Krueger. Si tratta del primo titolo dopo il lungo stop per la classe 1997, che aveva annunciato la gravidanza nel mese di novembre 2023.