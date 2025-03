Sinner, non c'è pace nemmeno dal benzinaio: la sorpresa arriva mentre fa il pieno all'auto...

Jannik Sinner amato (quasi) incondizionatamente. Già in tante occasioni pubbliche, i fan italiani e non avevano fatto sentire l'affetto verso il numero uno, dalle sedi dei grandi tornei alla sua Sesto, fino a eventi di altri sport come le partite di calcio o extra sportivi come la Milano Fashion Week, dove l'altoatesino è stato ospite di Gucci. Di recente, è spuntato sui social un altro filmato che ha fatto impazzire i fan, divertiti dall'atteggiamento di Jannik nell'incontrare alcune persone durante un viaggio in auto.