"And the winner is..." anche il mondo del tennis si diverte lasciandosi contagiare dalla mania degli Oscar. Prima della notte che assegnerà le statuette ai protagonisti del cinema, quelli della racchetta esprimono le loro preferenze, giocando con i colleghi. Sinner di certo non buca la telecamera, ignorato da tutti, mentre Berrettini piace, alla stregua di Coco Gauff.