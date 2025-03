Berrettini, imprevisto a Indian Wells: l'allenatore si addormenta, lui lo prende in giro

Momenti di ilarità e leggerezza per Matteo Berrettini, a pochi giorni dall'esordio sul cemento americano. Il tennista romano è infatti a Indian Wells, dove andrà in scena il primo Masters 1000 del 2025. Durante un trasferimento in auto, l'ex numero 6 del mondo ha catturato il coach Alessandro Bega crollato per il sonno. Berrettini ha poi postato il breve video nelle sue storie su Instagram ironizzando sul 'pisolino' dell'allenatore.