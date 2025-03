Alcaraz e Zverev, riparte la caccia a Sinner: ecco fino a quando è blindato Jannik

Indian Wells, Miami, Montecarlo, il rispettivo ATP 500 di casa e Madrid. Cinque tornei per sognare il sorpasso su Sinner . Dopo un febbraio in chiaroscuro, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz sono ancora in corsa per il primo posto mondiale. Per il tedesco, già in passato a una sola vittoria dal traguardo, sarebbe la prima volta; per lo spagnolo, invece, un ritorno sul trono. Questa settimana Sinner, già certo di mantenere la vetta fino all'inizio di Montecarlo, guida con 11.330 punti. Il suo margine è di 3.195 punti su Zverev e 3.820 su Alcaraz . Ovviamente lo scenario cambierà nei tre mesi di sospensione.

Zverev e Alcaraz insidiano Sinner

All'alba degli Internazionali BNL d'Italia l'azzurro avrà 9.730 punti, dato che ci permette di calcolare i punti necessari ai rivali per il sorpasso. Dopo la magra di febbraio, Zverev ha bisogno di 2.395 punti nei prossimi cinque tornei, che di punti ne mettono potenzialmente in palio 4.500. Un’impresa complicata, soprattutto considerando il suo rendimento recente, ma non impossibile. Il minimo necessario? Una vittoria in un Masters 1000 (1.000 punti), due semifinali 1000 (360 punti ciascuna), un quarto di finale 1000 (180 punti) e il titolo a Monaco di Baviera (500 punti). Tante altre combinazioni sono possibili, anche se lui in carriera, tra Indian Wells e Madrid, non ha mai superato quota 2.220. Per Alcaraz la sfida è ancora più ardua e si traduce in 3.620 punti da dover raccogliere. Ad ogni modo, anche se uno dei due dovesse riuscire nel sorpasso, Sinner avrebbe l'opportunità di riprendersi la vetta già tra Roma e Parigi, dove difenderà appena 800 punti, contro i 2.300 di Zverev e i 2.000 di Alcaraz. Per quanto accaduto nell’ultimo anno, solo in queste circostanze si sarebbe potuta aprire una corsa al primato.