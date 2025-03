"Scommetto su di te, se perdi ti uccido": shock nel tennis, il post è virale

"Scommetto su di te, ma se perdi ti ucciderò". Sul suo profilo social il tennista francese Arthur Bouquier ha postato una storia che sta facendo discutere. Un suo followers gli ha inviato una vera e propria minaccia. Un messaggio pesantissimo, che lo ha messo in allarme, costringendolo a sporgere denuncia. Il tennista transalpino, che occupa la posizione numero 225 della classifica Atp, è impegnato in questi giorni nel Challenger di Thionville. Uno scommettitore gli ha inviato una vera e propria missiva on line. Bouquier ha postato lo screenshot del messaggio ricevuto: "Giuro, se perdi, non ti perdonerò mai. Rintraccerò te e la tua famiglia solo per farti del male, anche se significa andare in prigione. Tanto vale: se perdo questi 2000 euro sarò in strada, quindi la mia vita non avrà più senso".