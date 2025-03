Perché Carlos Alcaraz e Alexander Zverev difficilmente agganceranno Jannik Sinner nel ranking Atp ? La risposta l'ha data Paolo Lorenzi . " Non riescono a trovare continuità - ha detto l'ex numero 33 del mondo nel corso di "Tennis Talk" su Supertennis -. I più forti fanno davvero molta fatica. Io credo davvero ci sia, escludendo Sinner, poca differenza tra gli altri. Quando non stanno bene e non si trovano nelle migliori condizioni, non riescono a vincere le partite. Il primo è Alcaraz, che ha pochissima continuità . Ci aspettiamo che ora sfrutti la chance legata all'assenza di Sinner per diventare di nuovo numero uno, invece ha proprio un problema di continuità che deve risolvere in fretta".

Lorenzi e gli avversari di Sinner

"Anche gli altri: lo stesso Zverev è andato in Sud America per fare punti e invece le condizioni sono complicate - ha aggiunto Lorenzi -. Per tutti gli altri non vedo quella differenza pazzesca di gioco. Fanno molta fatica. Mi aspettavo qualcosa in più da Zverev, Alcaraz e anche Novak Djokovic. Sinner è migliorato troppo rispetto agli altri. Possiamo anche dire che per raggiungere Sinner gli altri stanno apportando dei cambiamenti per migliorare il proprio gioco. Per farlo, ovviamente, ci vuole tempo. Questo ti costringe a perdere delle partite". Sinner può quindi stare tranquillo: per maggio, quando rientrerà dalla squalifica per il caso Clostebol, avrà molto probabilmente la leadership del ranking Atp, a meno di miracoli dei suoi inseguitori.