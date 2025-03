Ha scosso il mondo del tennis la confessione di Federico Agustin Gomez , il tennista argentino reduce dalla stagione migliore della sua carriera, chiusa con 6 vittorie a livello Challenger e con il best ranking aggiunto al numero 133 nel ranking ATP a febbraio. Nonostante i grandi risultati raggiunti sul campo, Gomez ha dichiarato di aver vissuto mesi terribili a livello personale. "Caro tennis… Lo sport che mi ha dato tutto e allo stesso tempo mi ha tolto tante altre cose - scrive l'argentino in una lettera -. Mi dispiace di aver toccato il fondo, ma allo stesso tempo voglio aggrapparmi a questa situazione per riprendere lo slancio e spingermi su per tornare in superficie. Il 2024 è stato senza dubbio l'anno migliore della mia carriera tennistica, ma allo stesso tempo anche il peggiore a livello personale, e quest'ultimo periodo non ha fatto eccezione ".

Djokovic risponde a Gomez: "Forza amico"

Un momento complicato che ha portato il tennista argentino anche a pensare al suicidio. "Gli ultimi 6 mesi sono stati tra i più difficili che abbia mai vissuto come essere umano - continua Gomez -. Vivo con il pensiero di abbandonare completamente il tennis, di chiedermi davvero se tutto questo ne valga davvero la pena, e in ripetute occasioni ho avuto pensieri suicidi. È difficile per me scrivere tutto questo senza piangere a dirotto, ma penso che sia la decisione migliore che potessi prendere in questo momento per liberarmi di questo peso enorme che sento addosso e che mi tormenta la testa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Spero che dopo essermi aperto un po' (cosa che per me è così difficile) potrò sentirmi un po' meglio con me stesso e riuscire a vivere un po' più in pace facendo ciò che amo, cioè giocare a tennis". Dopo aver letto questa lettera, Novak Djokovic ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza all'argentino: "Forza amico. C'è sempre una luce in fondo al tunnel" .