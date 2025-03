Kyrgios, che dolore! Si allena a Indian Wells ma deve interrompere tutto: il polso lo fa urlare

Forfait in arrivo per Nick Kyrgios al Masters 1000 di Indian Wells? Il tennista australiano, durante una sessione di allenamento con il giapponese Sho Shimabukuro, è stato costretto a fermarsi per un problema al polso. Sul web è comparso il video del classe 1995 dolorante a fondo campo, mentre assieme al suo staff analizza il problema. Le smorfie, però, non fanno presagire niente di buono in vista dell'esordio nel torneo sul cemento californiano.