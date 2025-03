Grande rivoluzione al Masters 1000 di Indian Wells in arrivo. Come annunciato a inizio 2025, la superficie in cemento del torneo californiano è cambiata per l'edizione in corso rispetto alle passate stagioni. Se i campi dei passati tornei erano stati realizzati da Plexipave, quest'anno ci si è affidati a Laykold. Se inizialmente si era parlato di un cemento più veloce, le prime dichiarazioni dei giocatori fanno pensare a campi addirittura più lenti riseptto agli ultimi anni, come testimoniato da Daniil Medvedev. "Sembrano ancora più lenti di prima - ha detto il tennista russo a un incontro con i media dal torneo di Indian Wells -. Non so cosa pensino gli altri giocatori. Io ho avuto solo pochi giorni, sento ancora il fuso orario, quindi devo ancora adattarmi. Non è detto che la mia opinione rimanga questa. Ho giocato due giorni e sembrano davvero molto lenti".