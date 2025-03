Indian Wells, notte amara per gli azzurri: Cobolli e Nardi subito ko

Esordio negativo per Flavio Cobolli e Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells. I due azzurri sono stati eliminati al primo turno del torneo californiano. Per il tennista romano, che non vince una gara dalla United Cup, continua il momento negativo. Debilitato da una sindrome influenzale, Cobolli è stato battuto in tre set dallo statunitense Colton Smith , numero 261 della classifica Atp e proveniente dalle qualificazioni. Il tennista romano, arrivato alla settima sconfitta consecutiva, ha ceduto in tre set con il punteggio di 3-6 6-2 6-2.

Nardi ko con Norrie

Brutta sconfitta anche per Luca Nardi. Il 21enne pesarese, numero 67 al mondo, è stato sconfitto dal britannico Cameron Norrie, attuale numero 77 della classifica Mondiale (ex numero 8 e semifinalista di Wimbledon). Nardi, che lo scorso anno in questo torneo sconfisse Novak Djokovic al termine di una vera e propria impresa, è incappato in una giornata negativa, ed è stato sconfitto in due set in poco più di un'ora, con il punteggio di 6-0, 6-3.