Muore una ex stella del tennis australiano, il commovente messaggio di Cahill

Cahill, la dedica per la scomparsa di Stolle

Dopo la fine della sua carriera in campo, Stolle è diventato uno stimato commentatore noto come 'la voce del tennis' per generazioni di fan attraverso l'australiana Nine Network e le reti americane Fox Sports ed Espn. Ad omaggiare la sua scomparsa anche Darren Cahill, il coach di Jannik Sinner che, salvo ripensamenti, si separerà dal numero uno del mondo alla fine di questa stagione. Cahill ha condiviso il post pubblicato dall'account degli Australian Open, aggiungendo: "Un grande uomo ed una leggenda del nostro sport".