Colton Smith, cresciuto in fattoria, passione per la pesca: chi è l'universitario che ha eliminato Cobolli

Una giornata amara per i colori azzurri ha inaugurato il primo Masters 1000 della stagione. Nel day 1 del torneo di Indian Wells sono infatti arrivate le sconfitte di Luca Nardi, che si è arreso a Cameron Norrie con il punteggio di 6-0 6-3, e quella di Flavio Cobolli, che pur riuscendo ad opporre maggiore resistenza rispetto al suo connazionale, ha comunque dovuto cedere il passo in rimonta al beniamino di casa Colton Smith, numero 261 Atp, con lo score di 3-6 6-2 6-2. L'ennesima delusione di un inizio di stagione complicato per il tennista romano, alla settima sconfitta consecutiva e ancora alla ricerca della sua prima vittoria dell'anno se non si considerano i due successi in United Cup.