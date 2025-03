Sinner assente a Indian Wells, la secca risposta di Alcaraz: "Per me..."

Alcaraz deve vincere a Indian Wells per non perdere altro terreno su Sinner . Il tennista spagnolo, numero tre al mondo, l'anno scorso ha trionfato qui e deve riconfermarsi per non perdere i mille punti conquistati. L'unica certezza che ha al momento è che Jannik non guadagnerà punti ma nemmeno lì perderà : i 400 ottenuti l'anno scorso gli sono stati decurtati per la positività riscontrata al Clostebol. In ogni caso Carlos non vuole fare calcoli e minimizza sull'assenza del numero uno al mondo: "Non ci sto pensando per niente - dice Alcaraz - voglio dire, Jannik non giocherà qui ma ci saranno molti dei migliori al mondo e penso che il torneo sia davvero aperto perché ci sono tanti giocatori che stanno giocando un ottimo tennis. Per me non cambia nulla, sono concentrato sulle mie cose, su me stesso e sul cercare di giocare un buon tennis qui".

Alcaraz, la nuova mentalità: "Penso solo a divertirmi"

Alcaraz ha parlato anche di un cambiamento nel modo di vivere i tornei. Indian Wells è uno dei suoi preferiti, qui ha vinto le ultime due edizioni e ora c'è tanta pressione su di lui, vista anche l'assenza di Sinner, ma lo spagnolo non vuole pensarci: "Sono veramente felice di essere nuovamente qui, ho anche avuto tempo di giocare a golf, quindi penso che sia stata una buona preparazione. Terzo titolo consecutivo a Indian Wells? So che lo hanno fatto solo due giocatori qui, ma cerco di non sentire la pressione. Proverò a non pensarci e a divertirmi, perché ogni volta che vengo qui mi diverto molto a giocare, ad allenarmi. È tutto più facile qui, aspetto tutto l’anno per tornarci, per questo cercherò di non pensare a quello, ma solo a vivere giorno per giorno e divertirmi e poi vedremo come andrà. Il tennis è la mia passione e il mio amore, essere qui è il sogno che avevo da bambino, quindi ora il momento di continuare a vivere il sogno, e ho capito che quando mi diverto in campo gioco il miglior tennis. Quindi ora è tutto quello che penso, divertirmi. Quando ho perso la concentrazione, è successo perché ho pensato più ai risultati, a quello che dovevo fare per vincere il torneo, e ho perso di vista la cosa veramente importante: la gioia di giocare, per me e per i miei fan. E questa ora è la cosa più importante per me, voglio pensare solo a questo: divertirmi in campo”.

Alcaraz e la passione per il golf: "Qui gioco molto"

Il segreto di Alcaraz è il golf: a Indian Wells può giocarci molto, e questo lo aiuta a staccare: "Per me aver diverse cose da fare fuori dal tennis è meraviglioso per spegnere un po’ la mente, per dimenticare il tennis per un po’, perché a volte la pressione è forte, quindi per me giocare un po’ a golf o fare altre cose, mi aiuta ad allentare la tensione e dimenticarmi per un attimo del torneo. Questo mi aiuta a sentirmi bene poi in campo. Per questo Indian Wells è uno dei miei tornei preferiti, perché ho la possibilità di giocare a golf molto con il mio team e la mia famiglia. Sono un ragazzo molto fortunato perché posso portare tanti membri della mia famiglia qui, e questo mi aiuta a farmi sentire a casa".