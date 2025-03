“Hanno perso Sinner ma hanno Djokovic, per loro va bene così…”: la frase che ha disturbato molti

Tutti i riflettori del tennis che conta sono puntati su Indian Wells, dove sono in corso i tornei Atp e Wta su cemento con 1000 punti in palio per il vincitore. Il grande assente nel circuito maschile è per forza di cose Jannik Sinner, fermo fino a inizio maggio causa squalifica per il caso Clostebol. Secondo Andy Roddick, però, l'assenza dell'attuale numero uno non arreca un danno enorme agli organizzatori, soprattutto in virtù del rientro rapidissimo di Novak Djokovic. "Non pensavo che avremmo visto Novak in campo a Indian Wells", le parole dell'ex campione statunitense durante il suo podcast "Served with Andy Roddick".