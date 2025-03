Sinner a cena con Thiem a Montecarlo: cosa c’è dietro, i social in fermento

Jannik Sinner a cena con Dominic Thiem a Montecarlo. E' bastato uno scatto pubblicato sui social a infiammare i fan del numero uno, che ora hanno un'ipotesi ben chiara sul motivo dell'incontro. Secondo molti, infatti, l'ex tennista austriaco potrebbe essere il prescelto per fare da sparring partner all'altoatesino durante il periodo della squalifica nel quale non gli è consentito di allenarsi in centri affiliati alle federazioni e con alcun giocatore in attività. Thiem, ritiratosi proprio al termine del 2024, avrebbe quindi le carte in regola per ricoprire questo ruolo. Non c'è però alcuna conferma all'ipotesi circolata sui social.