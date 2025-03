Brutto ko per Alexander Zverev , che viene eliminato al secondo turno del torneo di Indian Wells da Tallon Griekspoor. Una sconfitta inaspettata e che rischia di allontanare in modo definitivo le speranze di sorpasso in classifica su Jannik Sinner. Il tedesco sembra infatti incapace di sfruttare la sospensione di tre mesi inflitta all'attuale numero uno al mondo, non riuscendo ad insidiare la sua leadership.

Zverev, incredibile ko con Griekspoor

La sfida con Griekspoor è stata incredibile: Zverev ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4, poi è stato protagonista di un grande recupero nel secondo, rimontando da 2-5: ma quando sembrava sul punto di chiudere la partita (andando a servire per il set), ha lasciato il servizio all'olandese, che si è poi imposto al tie break. Nel terzo e decisivo set, Griekspoor si è presentato al servizio sul 6-5, ma ha concesso il break al tedesco. Nel tie break però (dopo cinque match point), il numero 43 della classifica Atp è riuscito ad avere la meglio.

Zverev, continua il momento no. E Sinner...

La pressione deve aver giocato un brutto scherzo a Zverev, che di fronte all'occasione di superare Sinner, sta inanellando una serie di prestazioni negative. Dopo essere uscito ai quarti di finale in Argentina (per mano di Cerundolo) e Brasile (ko con Cerundolo), ed aver incassato la sconfitta in Messico agli ottavi da Tien, Zverev viene battuto anche da Griekspoor ad Indian Wells, perdendo 190 punti in classifica. Sinner, pur non giocando, vede aumentare il suo margine in classifica, da 3195 a 3385 punti.