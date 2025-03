Fonseca come Sinner: il gesto dopo la vittoria a Indian Wells

Subito dopo la vittoria contro Fearnley, Fonseca, non soddisfatto evidentemente della prestazione messa in mostra, ha deciso di tornare ad allenarsi. Venti minuti dopo il successo al debutto di Indian Wells, il brasiliano si è spostato su un campo secondario insieme al suo staff per preparare sin da subito la prossima partita. Un gesto che certifica la voglia di lavorare e di migliorarsi, che ricorda lo spirito di Jannik Sinner, grande fonte di ispirazione per il brasiliano.