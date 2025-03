Indian Wells, niente impresa per Gigante: fuori a testa alta contro Fritz

Matteo Gigante saluta Indian Wells a testa alta, dopo essersi battuto per novanta tiratissimi minuti contro il padrone di casa Taylor Fritz. Il romano, che aveva festeggiato il suo primo successo in un Masters 1000 si è arreso in due set all'americano, ma prosegue la sua rincorsa alla Top-100 del ranking, salendo in 183ª posizione.