Arnaldi che colpo: elimina Rublev e vola ai sedicesimi di Indian Wells

Splendida impresa di Matteo Arnaldi , che dopo aver rischiato di uscire subito da Indian Wells , si guadagna la qualificazione al terzo turno, superando il russo Rublev ( 6-4, 7-5 il punteggio dopo un'ora e 48' di partita), numero 8 del Rankng ATP e ora aspetta il prossimo rivale: sarà lo statunitense Brandon Nakashima che ha piegato in due set l'australiano Rinky Hijikata .

Arnaldi perfetto nei momenti decisivi

Come sempre nelle partite contro Rublev, cambiamenti di fronte e accelerazioni continue, ma Arnaldi non si scompone mai davanti al russo e resta freddissimo nei momenti decisivi del match. Meno punti di Rublev con la prima, ma è la seconda a fare la differenza a favore di Arnaldi con un eloquente 64% a 40%, Adesso una ghiotta opportunità per spingersi fino agli ottavi di finale.