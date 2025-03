Berrettini non cerca alibi dopo il ko con Tsitsipas: “Sono rimasto spiazzato”

Come accaduto qualche settimana fa in occasione dei quarti di finale dell' Atp 500 di Dubai , la corsa di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Indian Wells si è fermata contro il numero 8 del tabellone Stefanos Tsitsipas . Una prestazione decisamente sottotono quella messa in mostra dal tennista romano, che dopo l'esordio vincente con Christopher O'Connell si è arreso con un netto 6-3 6-3 dopo appena 68 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della quinta sconfitta in sei confronti diretti con il greco, che stacca invece il pass per gli ottavi di finale dove affronterà Holger Rune .

Berrettini, le parole dopo la sconfitta

"Stefanos ha giocato davvero bene e io non sono stato all’altezza della situazione - ha detto Berrettini in conferenza stampa -. Sul Campo Centrale la palla vola, rimbalza davvero alta, non penso di aver giocato neanche un colpo all’altezza dell’anca, sono rimasto un po’ spiazzato dalle condizioni e ho anche messo in campo un pizzico di energia in meno rispetto al solito. Ho provato in qualche modo a lottare e a rimanere aggrappato alla partita ma lui onestamente ha giocato nettamente meglio di me e ha meritato la vittoria".