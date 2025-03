Musetti e la frase di resa dopo il ko a Indian Wells in conferenza: "Così è difficile..."

I complimenti dell'azzurro per il francese Fils

Musetti sa di dover migliorare ancora: "Ho 23 anni e onestamente non penso di essere arrivato al mio massimo in tutti i colpi - ha sottolineato -. Sicuramente stiamo lavorando tanto sul servizio, anche se abbiamo avuto poco tempo per farlo con l'infortunio e il resto, quindi è un lavoro in corso d'opera. Oggi, secondo me, ha funzionato a tratti ma ora devo considerare gli aspetti positivi di questa partita, senza focalizzarmi troppo sulla sconfitta. È stato un match di livello e sono comunque meno dispiaciuto di aver perso questa partita rispetto a quella con Ben Shelton in Australia, perché in quel caso ho sentito di averla persa più io. Contro Fils invece - ha concluso Musetti - ci ho provato fino alla fine, ma lui è stato bravo e coraggioso nel prendersi più rischi".