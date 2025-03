Alcaraz svela il segreto delle sue vittorie a Indian Wells: c’entrano le api, ma non è come sembra

Carlos Alcaraz viaggia spedito a Indian Wells. Dopo l'uscita ai quarti di finale a Doha, lo spagnolo sembra essersi ripreso nel primo Masters 1000 dell'anno, dove non ha ancora ceduto alcun set e nell'ultimo match ha battuto Grigor Dimitrov con un doppio 6-1. Dopo il netto successo, Alcaraz ha svelato il segreto della sua prestazione. "Ho sempre detto che mi piace giocare con il vento, con queste condizioni - le sue parole -. Penso di adattare molto bene il mio gioco a queste situazioni. Credo molto nelle mie qualità fisiche e so che posso arrivare su ogni palla. Penso che Grigor giochi in modo più aggressivo con meno tempo per preparare i colpi, e credo che per questo oggi sia riuscito ad adattarmi meglio alle condizioni. Ho avuto ottime sensazioni nel colpire la palla e la posizione del mio corpo, su ogni colpo, era quella corretta. Alla fine, ho semplicemente commesso meno errori. Con un vento così forte, meno errori commetti, meglio è".