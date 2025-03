Indian Wells, Alcaraz è in semifinale: affronterà Draper. Avanti anche Medvedev

Non si arresta la corsa alla difesa del titolo di Carlos Alcaraz a Indian Wells, dove sta andando in scena il primo Masters 1000 della stagione. Il campione spagnolo, vincitore del torneo nella passata edizione in finale su Daniil Medvedev, ha sconfitto nei quarti di finale Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-3 7-6(4) riuscendo a staccare il pass per la semifinale, dove affronterà Jack Draper. Il britannico ha eliminato Ben Shelton, tra i favoriti al successo finale, con lo score di 6-4 7-5. Nell'altra parte di tabellone è arrivata la vittoria di Daniil Medvedev, che dopo quasi due ore e mezza di partita è riuscito ad imporsi su Arthur Fils con il punteggio di 6-4 2-6 7-6(7) lasciandosi andare a fine partita ad un'esultanza sfrenata. Il russo in semifinale se la vedrà con Holger Rune, vittorioso su Tallon Griekspoor per 5-7 6-0 6-3.