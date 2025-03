McEnroe non ha dubbi: “Ecco chi è il tennista più sottovalutato”. Poi fa una previsione su Fonseca

In una recente intervista Patrick McEnroe, fratello del ben più noto John, ha parlato del momento che sta vivendo il tennis statunitense mentre proprio ad Indian Wells si sta disputando il primo Masters 1000 della stagione. Secondo l'ex numero 28 della classifica Atp, c'è infatti un giocatore troppo spesso sottovalutato tra quelli che occupano le prime posizioni del ranking. Si tratta di Tommy Paul. Queste le parole di McEnroe: "È sottovalutato come atleta ed è probabilmente il tennista più puro del gruppo attuale. Parlo di tutto il gruppo di contendenti. Nessuno di loro, però, è favorito per vincere uno Slam secondo me". In carriera Paul ha vinto quattro titoli nel circuito maggiore (Dallas, Queen's e due volte Stoccolma) e nei tornei del Grande Slam ha raggiunto le semifinali agli Australian Open nel 2023.