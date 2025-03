Errani-Vavassori trionfano nel doppio misto a Indian Wells: l'Italia del tennis torna a vincere

Ancora trionfo azzurro a Indian Wells. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto ieri a tarda sera la finale del doppio misto battendo la coppia Mattek-Sands/Pavic con il punteggio di 6-7 6-3 10-8. E non è finita qui, il Masters 1000, da dieci anni votato dai giocatori come miglior evento della categoria, ci regalerà due semifinali cariche di spunti. Ci sarà Carlos Alcaraz, campione in carica e imbattuto qui da 16 partite. Il successo su Cerundolo (6-3 7-6[4]) gli ha spalancato le porte della semifinale. Lo spagnolo, già quattro volte campione Slam, ha mostrato un tennis più concreto, segnale di un tentativo di crescita: vincere non solo con forza bruta e atletismo esasperato, armi che sulla giornata secca lo rendono forse il più forte al mondo, ma anche con una costruzione più lucida degli scambi. Quando quelle qualità esplosive lo abbandonano, può essere vulnerabile, come accaduto nella finale olimpica contro Djokovic o a New York contro van de Zandschulp. Senza dimenticare Doha, dove ha perso contro Lehecka un match che avrebbe potuto chiudere con più varietà tattica. Passare dal colpire a tutta a rallentare e ragionare non è un’evoluzione scontata, ma ora diventa necessaria per trovare la continuità indispensabile a sfidare Sinner lungo tutta la stagione. Oggi Carlitos in semifinale troverà Draper: il britannico, in caso di vittoria, entrerà per la prima volta in carriera in Top 10 a 23 anni. Ma a prescindere, sarà solo questione di tempo.