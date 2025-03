Follia Swiatek a Indian Wells, scaglia la palla contro il raccattapalle e rischia di colpirlo: cosa è successo

Si è sorprendentemente interrotta in semifinale la corsa di Iga Swiatek nel Wta 1000 di Indian Wells. La tennista polacca, testa di serie numero 2 del tabellone, si è arresa ad un passo dalla finale a Mirra Andreeva con il punteggio di 7-6(1) 1-6 6-3. Una partita complicata per Swiatek ricca di momenti di nervosismo che hanno portato la polacca quasi alla squalifica quando nel terzo set ha rischiato di colpire un raccattapalle dopo un gesto d'ira.

Swiatek rischia la squalifica: cosa è successo

Un episodio simile a quello che era costato a Novak Djokovic la squalifica nel match contro Pablo Carreno Busta agli US Open 2020 si è verificato anche nella sfida tra Swiatek e Andreeva. Se in quel caso il serbo aveva avuto la sfortuna di colpire con la pallina la giudice di linea, nonostante il gesto di stizza la polacca ha mancato il raccattapalle. Nel quarto gioco del secondo set, game che le è costato il break, Swiatek ha infatti scagliato la pallina contro un ball-boy durante un turno di servizio. La giudice di sedia ha seguito la vicenda, ma ha deciso di non squalificare la polacca.