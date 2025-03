Mirra Andreeva batte Swiatek e vola in finale a Indian Wells: è nata una stella

Dopo aver vinto conquistato poche settimane fa a Dubai il primo torneo Wta 1000 della sua carriera , prosegue l'ascesa nel gotha del tennis femminile di Mirra Andreeva . La diciassettenne russa, testa di serie numero 9 del tabellone, ha sconfitto Iga Swiatek con il punteggio di 7-6(1) 1-6 6-3 nella semifinale del torneo di Indian Wells puntellando il suo best ranking e portandosi virtualmente all'ottava posizione della classifica mondiale scavalcando Qinwen Zheng . Per conquistare quello che sarebbe il suo terzo titolo nel circuito maggiore, Andreeva dovrà vedersela con Aryna Sabalenka , numero uno al mondo che in semifinale ha sconfitto Madison Keys con il punteggio di 6-0 6-1.

Andreeva vince ancora a Indian Wells

Dopo un complicato secondo set che l'aveva vista cedere per 6-1, Andreeva ha saputo ricomporsi e ritrovare il suo tennis per riuscire infine a battere Swiatek e conquistare la seconda finale consecutiva in un Wta 1000. Quella sulla polacca è per Andreeva l'undicesima vittoria consecutiva: un traguardo che le ha permesso di diventare appena la terza giocatrice negli anni 2000 insieme a Maria Sharapova e Nicole Vaidisova, ad aver vinto più di 10 partite consecutive prima di compiere 21 anni. Se dovesse battere Sabalenka nella finale di domenica, la russa diventerebbe la terza campionessa più giovane nella storia del torneo.