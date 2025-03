Alcaraz sconfitto a sorpresa da Draper a Indian Wells: Sinner allunga su tutti, come cambia la classifica

Incredibile quello che è successo nella notte italiana a Indian Wells. Draper ha sconfitto a sorpresa Alcaraz in semifinale, 6-1, 0-6, 6-4. Con questa vittoria l’inglese sale all’ottavo posto nel ranking e adesso in finale affronterà Rune, che ha battuto Medvedev in due set 7-5, 6-4. Draper è un grande amico di Sinner e gli ha fatto un bel favore. Battendo Alcaraz infatti, gli ha permesso di allungare in classifica. Lo spagnolo non è riuscito a difendere il titolo conquistato l’anno scorso e quindi perde 600 punti. Jannik rosicchia qualche punto anche su Zverev, che ha perso 190 punti in questo difficile avvio di stagione. Dal secondo al settimo nella classifica Atp sono accomunati da un incredibile destino: invece di guadagnare, stanno perdendo tutti punti su Sinner, ad eccezione di Taylor Fritz che però nemmeno avanza. E così nessuno riesce a sfruttare la sosta forzata ai box del numero uno, sempre più saldo al comando e sicuro di rimanerci aritmeticamente fino alla 45esima settimana. Mouratoglu li aveva avvertiti.