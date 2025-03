Attimi di confusione nel match tra Carlos Alcaraz e Jack Draper, semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. In meno di due minuti, infatti, il giudice di sedia Mohamed Lahyani si è dovuto correggere due volte sullo stesso punto, dopo una chiamata errata che avrebbe fatto perdere un punto conquistato dal giocatore britannico. Durante uno scambio, l'arbitro chiama il doppio tocco a terra prima che Draper arrivi sulla palla. Immediate le proteste del tennista, che portano a rivedere l'episodio al video. Le immagini mostrano l'assenza di un doppio tocco e quindi la regolarità del punto, ma Lahyani ordina di ripeterlo in quanto la sua chiamata avrebbe influito sul successivo colpo di Alcaraz. La decisione porta a nuove proteste di Draper, che vorrebbe ottenere il punto appena guadagnato, ma non finisce qui.