Sinner, 41ª settimana da numero uno: raggiunto Murray. Come cambia il ranking dopo Indian Wells

L'uscita di scena in semifinale di Carlos Alcaraz, che non è riuscito a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Indian Wells, e la sorprendente eliminazione al primo turno di Alexander Zverev nel Masters 1000 californiano, rinforzano la posizione di Jannik Sinner in vetta alla classifica mondiale. Il campione azzurro, che sta continuando a scontare la sospensione di tre mesi dopo l'accordo con la Wada per la vicenda doping, raggiunge oggi le 41 settimane consecutive in testa al ranking Atp. Un traguardo che permette a Sinner di portarsi al 14° posto all time per le settimane al numero uno al mondo e di raggiungere Andy Murray. Nel mirino ora c'è Gustavo Kuerten, a quota 43 settimane.