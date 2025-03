Rivoluzione Sinner, la forte decisione che cambia tutto. La svolta sul manager sorprende i tifosi

Una novità importante per Jannik Sinner . Il numero uni al mondo, che sta continuando a scontare la sospensione di tre mesi dopo l'accordo con la Wada per la vicenda doping, ha infatti annunciato con un comunicato via social la "separazione" con la StarWing Sports , società di management che lo seguiva da cinque anni. A curare l'immagine del campione azzurro sarà d'ora in avanti solamente la AVIMA Sports & Business Management , l'agenzia fondata da Alex Viittur , grande amico di Jannik che lo segue sin da quando ha mosso i primi passi nel tennis.

Sinner si separa da StarWing Sports

L'agente di Sinner, Lawrence Frankopan, Ceo di StarWing Sports, si dimetterà dal suo ruolo di supervisore delle attività commerciali del campione azzurro con effetto immediato. "Dati i miei impegni a lungo termine con StarWing Sports, non sono stato in grado di accettare l'offerta di lavorare esclusivamente per AVIMA, ma sono grato di aver avuto l'opportunità di lavorare per un talento come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme - ha dichiarato Frankopan - Gli auguro il meglio e tanti successi nei suoi impegni futuri". Queste invece le parole di Sinner: "Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno supportato così tanto, questo rimarrà per sempre con me. Voglio ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni".