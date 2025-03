Rune il cattivo si scopre dolce: le parole al miele su Sinner dopo il ko contro Draper a Indian Wells sorprendono tutti

Si è conclusa con una sconfitta la quarta finale in un Masters 1000 per Holger Rune. Il tennista danese nell'ultimo atto del torneo di Indian Wells si è arreso a Jack Draper con il punteggio di 6-2 6-2 al termine di un match dominato dal britannico, che ha conquistato il primo titolo "1000" della sua carriera. "Ci sono molte cose da imparare da queste due settimane - ha commentato Rune al termine della sfida -. Ho giocato buone partite, tatticamente molto solide, ma in finale non ho giocato abbastanza bene. È chiaro, devo lavorare su alcuni aspetti prima di Miami. Ma alla fine, arrivare in finale è comunque un buon risultato, anche se sono ovviamente deluso per oggi".