Kyrgios si allena a Miami con un bambino: l'esultanza dopo un punto fa discutere

Nick Kyrgios è a Miami, dove grazie al protected ranking scenderà in campo nel secondo Masters 1000 dell'anno. Il tennista australiano, costretto al ritiro a Indian Wells contro l'olandese Botic van de Zandschulp, all'esordio nel torneo in Florida se la vedrà con un qualificato, e in caso di vittoria affronterà il russo Karen Khachanov. In attesa di scendere in campo per il primo turno, Kyrgios si è allenato anche con un bambino, in una sessione particolare filmata e finita rapidamente sui social.