Vlahovic e le folli polemiche in Serbia: "Ha tradito Djokovic per Sinner"

Piovono critiche in Serbia sul comportamento di Dusan Vlahovic . E c'entrano Jannik Sinner e Novak Djokovic . L'attaccante della Juventus, da sempre grande amico del 24 volte vincitore Slam, è infatti stato accusato di tradimento per aver pranzato con il numero uno al mondo. Il riferimento è al pranzo che ha avuto luogo al J|hotel tra Sinner e Vlahovic, che dopo aver passato del tempo insieme, si sono scambiati anche dei regali. Il tennista azzurro frequenta spesso l’area della Continassa, perché è seguito per la parte sanitaria dal J|medical.

Dalla Serbia: "Vlahovic ha tradito Djokovic"

Nell'ultimo periodo Djokovic si è schierato contro le decisioni prese dagli oragni antidoping sul caso Sinner a causa della poca chiarezza: "Sinner ha preso tre mesi a causa della negligenza dei suoi uomini, ma loro lavorano ancora nel Tour, quindi questo sorprende molti. Ci sono molti problemi nel sistema. C'è una discussione da fare sul modo in cui sono stati trattati e su come sono stati trattati gli altri giocatori. Anche il momento è molto interessante, la sospensione di Sinner termina proprio prima del torneo di Roma, non salta nemmeno un torneo del Grande Slam". Affermazioni che hanno chiarito la posizione del campione serbo nei confronti del numero uno al mondo ed è questo il motivo per cui il pranzo tra Sinner e Vlahovic non è stato ben visto in patria.