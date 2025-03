Il mondo del tennis si spacca: botta e risposta tra giocatori e Atp

Tra la ventina di giocatori che ha aderito all'offensiva legale della Ptpa, Nick Kyrgios , Varvara Gracheva , Reilly Opelka , Corentin Moutet e Taro Daniel . Tutti accomunati nel voler evidenziare "un calendario insostenibile", con tornei programmati undici mesi su dodici, e "il disprezzo per i giocatori", costretti a "subire partite che finiscono alle 3 del mattino". Situazioni che, insieme al dover "giocare con palle diverse da una settimana all'altra", finiscono per provocare infortuni cronici "al polso, al gomito e alla spalla".

A far discutere è anche la questione legata al doping. Si legge nel comunicato: "I giocatori vengono sottoposti (...) a controlli antidoping casuali nel cuore della notte e ad interrogatori", senza l'ausilio di un avvocato , con la conseguenza di sospensioni di giocatori "sulla base di prove inconsistenti o inventate". Last but not least, le giocatrici ed i giocatori 'ribelli' accusano gli organi di governo di "sfruttare finanziariamente i giocatori".