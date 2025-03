Atp Miami, impresa Cinà: batte l'argentino Comesana, al secondo turno sfiderà Dimitrov

MIAMI (Usa) - I pochi che ancora non lo conoscono, presto inizieranno a sentire il suo nome. Federico Cinà è l’ astro nascente del tennis italiano . Ha fatto il suo ingresso al torneo statunitense di Miami con una wild card, e nel secondo turno sfiderà il bulgaro Dimitrov, numero 14 del seeding. Cinà ha scritto una pagina meravigliosa di tennis, vincendo a soli 17 anni la sua prima partita del circuito Atp. Il palermitano ha iniziato al meglio la propria avventura, e nel primo turno ha battuto l’argentino Comesana in due set con il punteggio di 7-6, 7-6 . E’ stata una grande impresa da parte del giovane tennista palermitano.

Chi è Federico Cinà

Federico Cinà è nato a Palermo il 30 marzo 2007. Attualmente occupa il 441 posto della classifica Atp. Il ragazzo è cresciuto in una famiglia di tennisti, la madre ha giocato a buoni livelli e il padre Francesco, che oggi lo allena, è stato lo storico coach di Roberta Vinci. Reduce dalla prima finale Challenger in carriera disputata ad Hersonissos, in Grecia, il giovane tennista italiano si è imbarcato subito per la Florida, dove ha avuto modo di accedere al primo turno grazie a una wild card. E’ il più giovane tennista italiano dei primi 500 al mondo, e nell’ultima settimana ha scalato la classifica mondiale guadagnando 116 posizioni.

Cinà, al secondo turno c’è Dimitrov

Il successo contro l’argentino Francisco Comesana - al 67 posto nel ranking Atp -garantisce al giovanissimo tennista siciliano il passaggio al secondo turno dove troverà il bulgaro Grigor Dimitrov. Federico Cinà è partito nel migliore dei modi in questi primi mesi dell’anno solare, l’obiettivo è quello di qualificarsi entro la fine dell’anno alle Next Generation ATP Finals.