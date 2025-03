Alcaraz di fuoco sul comunicato del sindacato di Djokovic: "Non l'appoggio perché..."

Arriva un altro duro colpo per la PTPA . Dopo le repliche inviate dalle istituzioni, la lettera del sindacato di Novak Djokovic e Vasek Pospisil , appoggiata anche da Nick Kyrgios , incassa un secco no da parte di uno dei nomi più importanti del tennis attuale. "Quel comunicato è stato sorprendente per me, perché nessuno me ne aveva parlato ", sono le parole di Carlos Alcaraz durante il media day al Masters 1000 di Miami . Lo spagnolo farà il suo esordio al secondo turno del torneo, dove affronterà il belga David Goffin.

Alcaraz: le parole sulla lettera della PTPA

"Ieri ho visto sui social media che hanno inserito nei documenti qualcosa che ho detto in una conferenza stampa tempo fa, e di questo non ne ero al corrente - ha ribadito Alcaraz -. Onestamente non supporto quella lettera, poiché non ne ero al corrente. Ci sono cose su cui sono d'accordo, ci sono altre cose su cui non sono d'accordo. Ad ogni modo, la cosa principale è che non supporto quanto fatto".