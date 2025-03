Kyrgios stupisce anche dopo la vittoria: “Bisogna essere realisti, è quasi finita…”

Mentre fuori dal campo il suo nome compare anche nella lettera del sindacato di Djokovic , Nick Kyrgios torna a far parlare di sé anche per il suo tennis. Dopo 896 giorni, infatti, l'australiano torna alla vittoria in un torneo ufficiale, battendo Mackenzie McDonald al primo turno del Masters 1000 di Miami. Il successo arriva dopo un periodo caratterizzato dai problemi al polso, che l'avevano costretto al ritiro dal precedente torneo di Indian Wells. "È stato un lungo viaggio - ha detto Kyrgios dopo l'incontro -. Scendere in campo e vincere, sentirmi di nuovo a casa, è speciale. Non immaginavo che avrei giocato in singolare qui dopo Indian Wells. Pensavo che non avrei mai più giocato a tennis , per essere onesto, e le cose stavano andando proprio così".

Le parole di Kyrgios

"A dire il vero non ero molto sicuro di riuscire a giocare questa partita - ha aggiunto -. Due giorni fa, in allenamento, mi sono dovuto fermare perché sentivo un forte dolore al polso. Ho pensato che non fosse giusto scendere in campo. Il tutto è peggiorato progressivamente. Ho parlato con la mia squadra, ragazzi che hanno lasciato le loro famiglie per essere qui con me, e ho detto: 'Non so per quanto tempo potrò continuare a fare questo' . Questa vittoria mette un po' di benzina nel serbatoio, ma devo essere realista e vedere come reagirà il polso domani" .