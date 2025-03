Prosegue il momento no di Flavio Cobolli , eliminato all'esordio al Masters 1000 di Miami . L'azzurro è ancora a digiuno di vittorie nel 2025, collezionando la sua ottava sconfitta consecutiva contro l'argentino Thiago Agustin Tirante in tre set per 6-1, 3-6, 6-3.

Cobolli ko, Bertolucci è duro sui social

Una situazione veramente delicata per il 22enne romano, numero 43 del mondo, che abbandona subito un altro torneo Atp. Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex tennista Paolo Bertolucci, con un duro commento nei confronti del giovane tennista azzurro: "Ennesima sconfitta per Cobolli. Un 2025 da incubo!". Una frase dura per un momento veramente da incubo, nonostante tanti tifosi sui social provino ad incoraggiare Cobolli per i prossimi match.