Djokovic attacca l'Atp: "Dovrebbe dare più soldi ai tennisti"

Forse la sua intenzione era calmare gli animi, ma non è riuscito a trattenersi e così si è lasciato andare una stoccata non da poco. Prima dell'esordio al Masters 1000 di Miami contro Hijikata, Novak Djokovic è tornato a parlare del controverso comunicato pubblicato dalla Professional Tennis Players Association (PTPA), sindacato professionistico fondato dal serbo e da Vasek Pospisil, sostenuto anche da altri giocatori come Nick Kyrgios. Il direttore esecutivo della PTPA si era scagliato contro gli organi di governo del tennis, definendoli "corrotti", e ha attaccato anche Sinner con varie inesattezze. Djokovic, che non compare tra i firmatari del documento, ha ammesso qualche perplessità: "Alcune parole a mio avviso sono piuttosto forti, ma immagino che il team che se ne occupa sappia cosa stia facendo e quale terminologia usare per provocare una reazione. Sono stato molto attivo nella politica del tennis, sentivo che era mia responsabilità usare la mia influenza per lottare per i diritti di tutti i tennisti, ma nella lettera non c'è la mia firma perché voglio che altri giocatori si facciano avanti".