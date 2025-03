Murray contro Djokovic e il comunicato della PTPA? Il post social fa discutere

Continua a far discutere la decisione della Professional Tennis Players Association (PTPA) , il sindacato dei giocatori professionisti fondato da Novak Djokovic e Vasek Pospisil , di intraprendere azioni legali nei confronti dei quattro maggiori organi governativi del tennis: Atp , Wta , Itf e ITIA . Nel lungo comunicato pubblicato dall'associazione, che ha ricevuto il supporto di una ventina di giocatori tra cui Nick Kyrgios, vengono anche criticate la gestione dei casi doping che hanno coinvolto Jannik Sinner e Iga Swiatek . Il tennis viene definito come " rotto " con "giocatori intrappolati in un sistema ingiusto che sfrutta il loro talento, sopprime i loro guadagni e ne mette a repentaglio salute e sicurezza".

Murray: "Il tennis non è rotto"

Proprio su quest'ultimo passaggio, nel quale il tennis viene ormai definito un sistema in declino, è incentrato l'ultimo post sui social dell'ex numero uno al mondo Andy Murray. L'ex tennista britannico, che attualmente siede nel box proprio di Djokovic, ha utilizzato come pretesto il match tra due dei più interessanti Next Gen del circuito, ovvero Joao Fonseca e Learner Tien, per commentare a modo suo quanto dichiarato dalla PTPA: "Che atmosfera fantastica! Fonseca e Tien sono due talenti incredibili. Il tennis non è poi così rotto".